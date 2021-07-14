Taliban Pakistan sınırındaki ticari yolu ele geçirdiğini duyurdu

Afganistan'da Taliban, ülkenin güneyini Pakistan'a bağlayan ana ticaret yolunun bulunduğu Spin Boldak'ı ele geçirdiğini iddia etti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ise AFP'ye verdiği demeçte bölgedeki Taliban saldırısının püskürtüldüğünü savundu.

Taliban Sözcüsü yaptığı açıklamada, Afganistan'ın Kandahar eyaleti ile Pakistan'ın Çaman kentini bağlayan Kandahar'daki Wesh sınır kasabasının ele geçirildiğini iddia etti. Bununla birlikte Spin Bodak geçidinin Afganistan tarafının da Taliban'ın kontrolüne geçtiği kaydedildi.

AFP ismini yayımlamadığı bir Pakistan güvenlik yetkilisinin de sınır kapısının Afganistan tarafındaki kontrolün Taliban militanlarına geçtiğini doğruladığını ve "Afgan bayrağının indirip kendi bayraklarını çektiler" dediğini duyurdu.

Afganistan hükümetinden yalanlama

Afganistan Savunma Bakanlığı gelişmelerin teyit edilmeye çalışıldığı açıklamasını yaparken, Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian yaptığı açıklamada bölgede Taliban'ın bazı faaliyetlerinin olduğunu ancak saldırıların Afgan güçlerince püskürtüldüğünü savundu.

George W. Bush: Çekilme kararı hataydı

Öte yandan 2001'de Afganistan işgalini başlatan dönemin ABD Başkanı George W. Bush, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi kararını "Bu bir hataydı" diye niteledi.

Rusya'dan Taliban'a uyarı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise Taliban'a Orta Asya'da Rusya'nın müttefiklerinin güvenliğine herhangi bir zarar verme girişiminin ciddi kayıplara yol açacağı uyarısında bulundu.