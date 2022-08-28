Taliban: Pakistan ABD'nin hava sahasını kullanmasına izin veriyor

Taliban'ın Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'ın ABD insansız hava araçlarının (İHA) Afganistan'a erişmek için hava sahasını kullanmasına izin verdiği belirtilerek, Pakistan'ı ABD'nin Kabil'e düzenlediği hava saldırısına yardımcı olmakla suçladı.

Taliban Savunma Bakan Vekili Molla Muhammet Yakup, ABD hava araçlarının Pakistan üzerinden Afganistan'a girdiğini söyleyerek, "Bilgilerimize göre, İHA'lar Pakistan üzerinden Afganistan'a giriyorlar, Pakistan'ın hava sahasını kullanıyorlar. Pakistan'dan hava sahanızı bize karşı kullanmamasını talep ediyoruz" dedi.

Pakistan makamları, ABD'nin Temmuz ayında Kabil'de gerçekleştirdiği ve El Kaide lideri Ayman el-Zavahiri'yi öldüren insansız hava aracı saldırısına Pakistan'ın aracılık ettiği veya saldırıyla ilgili bilgi sahibi olduğu iddialarını yalanladı.

Taliban, hava saldırısının araştırılmaya devam ettiğini ve El Kaide liderinin cesedini bulamadığını söylemişti.