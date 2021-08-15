Taliban Kabil'e girdi, havalimanında ticari uçuşlar durduruldu

Afganistan'da ABD ve NATO askerlerinin hızlı çekilmesinin ardından ülkede ilerleyişini sürdüren Taliban bugün başkent Kabil'e girdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyuran Taliban'ın akşam saatlerinde Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iktidarı ele geçirdiğini ilan edeceği belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sabah saatlerinde Taliban'ın Kabil'e saldırı başlattığını söyledi. Taliban bugün itibariyle Afganistan'ın tüm sınır kapılarını ele geçirmişti. İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın isyancılarını kenti kuşatarak Kabil'e bir saldırıyı başlattığını duyurdu. Bakanlığa göre, cihatçılar her yönden kente giriyorlar. Taraflar arasında iktidarın devri için görüşmeler başlamış bulunuyor.

Taliban kente güç kullanarak girmeyecekleri ve militanlarını kentin çeperlerinde beklettikleri açıkladı. Ancak Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasının ardından "yağmayı önleme" gerekçesiyle kamu binalarında ve merkezde kontrolü sağlamak üzere kente girdiklerini duyurdu.

'Kabil Havalimanı'nda ticari uçuşlar durdu'

GÜNCELLEME 20.35

Reuters'ın haberine göre bir NATO yetkilisi Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm ticari seferlerin durdurulduğunu ve yalnızca askeri hava araçlarının havalimanında faaliyet göstermesine izin verildiğini söyledi.

Öte yandan ABD'nin Afganistan Büyükelçisi Ross Wilson'un da ülkeden ayrıldığı belirtiliyor.

'Taliban İslam Emirliği'ni ilan edecek'

GÜNCELLEME 20.30

Press Association'ın bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberine göre örgüt Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Emirliği'ni ilan etmeye hazırlanıyor.

Afgan hükümetinin saat 21.00'den itibaren başkentte sokağa çıkma yasağı ilan ettiği belirtiliyor.

ABD'den vatandaşlarına 'Kabil Havalimanı' uyarısı

GÜNCELLEME: 19.10

ABD'nin Afganistan Büyükelçiliği tahliyelerin sürdüğü Kabil Uluslararası Havalimanı'nın ateş altında olduğuna dair haberler geldiğini bildirerek ABD vatandaşlarından güvenli yerlere gitmelerini istedi. Öte yandan CNN'in haberine göre ABD Kabil'deki büyükelçilik binasındaki personelinin tahliyesini tamamladı, binadan ABD bayrağını indirdi.

Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği haberlerinin ardından Taliban sözcüleri başkent çeperinde bekletilen militanlarına "yağmayı önlemek için" Kabil'e girme talimatı verdiklerini duyurmuştu.

GÜNCELLEME: 18.45

Reuters'ın haberine göre iki Taliban komutanı Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu. Ajans Taliban'ın iddiasının Afgan yetkililerce doğrulanamadığını, Afgan hükümet yetkilileriyle henüz temas kurulamadığını bildirdi.

GÜNCELLEME: 17.04

İki taraf müzakere için Doha'ya gidiyor

Reuters'a konuşan Afgan Hükümeti müzakere ekibinden Fevzi Koofi, Doha'da görüşmelere başlanacağını doğruladı.

Koofi, Hükümet delegasyonu ile Taliban temsilcilerinin "iktidarın devri" konusunda müzakere edeceğini, ABD'li yetkililerin de sürece dahil olduğunu söyledi.

GÜNCELLEME: 16.58

Kabil'deki Alman büyükelçiliği kapatıldı

Almanya, Taliban'ın Kabil'deki ilerlemesi nedeniyle Afganistan'daki büyükelçiliğini kapattı ve personelini Afgan başkentindeki havaalanının askeri bölümüne taşıdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Twitter'dan “Bu sabah elçilik personelini havaalanının askeri kısmına taşımaya karar verdim. Çalışanlar şimdi oraya geldiler ve onları işe uygun hale getiriyorlar. mesajını paylaştı.

Der Spiegel haber dergisi daha önce Alman büyükelçiliğinin tahliyesi hakkında haber yapmıştı. Taliban birliklerinin şehre girdiğine dair ilk ihbarların ardından, diplomatik misyonu korumak için görevlendirilen yaklaşık 20 büyükelçilik personeli ve federal polis, güvenlik gerekçesiyle askeri yollarla güvenlik altına alınan havalimanına getirildi.

GÜNCELLEME: 16.48

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terketti

Afganistan menşeli TOLOnews'ün kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk etti.

Militanların hükümetle barışçıl iktidar geçişi konusunda müzakereler yürütürken görüşmeler sırasında Gani'nin istifa etmeyi kabul ettiği bildirildi.

Reuters'a konuşan üst düzey bir Afganistan İçişleri Bakanlığı yetkilisiyse Gani'nin Tacikistan'a gittiğini söyledi.

GÜNCELLEME: 16.20

ABD Dışişleri Bakanı: Taliban ılımlı davranırsa uluslararası meşruluk kazanabilir

ABD menşeli medya kuruluşu ABC'ye konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Kabil'deki büyükelçilik çalışanlarını havalimanına tahliye ettiklerini doğruladı.

Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale ederse 'hızlı ve kararlı bir tepki' konusunda uyardık" dedi.

Blinken ABD'nin geri çekilmesinin nedeninin önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de imzaladığı anlaşma olduğunu söyleyerek Biden'ın "bir seçim hakkı olmadığını" ifade etti.

Öte yandan ABD askerleri tarafından eğitilen Afgan Hava Kuvvetleri'nin "Ülkeyi yönetmede beceriksiz" olduğunu söyleyen Blinken Taliban'ın uluslararası meşruluk kazanması için "ılımlı" davranması gerektiğini ifade etti.

Afganistan'daki eylemlerinin bir "başarısızlık" olduğunu reddeden Blinken çekilmenin bir "Saygon vakası" olmadığını öne sürerek "Washington, Afgan topraklarından ABD'ye yönelik saldırıları durdurma misyonunu başarıyla tamamladı" dedi.

GÜNCELLEME: 16.15

Taliban tüm Afganistan'ı kontrol ettiğini duyurdu

Taliban, Afganistan'ın tüm topraklarının kontrolünü sağladığını duyurdu. Taliban yaptığı açıklamada, "ülkenin başkentinde çatışma olmadığını" söyledi.

El Arabiya TV'nin bildirdiğine göre, Taliban "Ülkenin başkentinde herhangi bir savaş operasyonunun yürütülmediğini ve grubun Afganistan'ın tamamını kontrol altına aldığını" duyurdu.

GÜNCELLEME: 15.30

Eski İçişleri Bakanı Ahmed Celali, Afgan geçici yönetiminin başına geçecek

Al Arabiya TV kanalı, Afganistan'ın eski İçişleri Bakanı Ahmed Celali'nin Afganistan'daki geçiş hükümetine liderlik edeceğini bildirdi.

Pakistan menşeli GEO TV "Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi başkanı Abdullah Abdullah, Taliban ile Kabil'deki hükümet arasındaki müzakerelerde hakemlik yapıyor" dedi.

GÜNCELLEME: 12.41

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre Taliban, tüm yabancı diplomatik misyonların güvenliğini garanti aldına aldığını beyan etti.

Taliban Heyeti, müzakereler için Afgan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geldi. Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bu gece iktidar devri yapılacağı belirtiliyor.

Afganistan İçişleri Bakanı Mirzakval, Taliban'a iktidarın barışçıl devredilmesinin sözünü verdi.

Taliban Kabil'e girmeden kısa bir süre önce, Pakistan'la olan Torkham sınır kapısı, hâlâ Afgan hükümetinin kontrolündeki son karakol, cihatçıların eline geçmişti. Böylece, Taliban artık Afganistan'ın tüm sınır kapılarını kontrol ediyor.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkenin güvenlik ve savunma güçlerinin durumu "uluslararası ortaklarla koordineli olarak" kontrol altına aldığını öne sürdüğü bir mesaj paylaştı.

Taliban yaptığı açıklamada, Afgan başkentini "zorla" alma planları olmadığını iddia etti. Bir Taliban yetkilisi Reuters'e, "Biz görevi üstlenirken tek bir masum Afgan sivilin yaralanmasını veya ölmesini istemiyoruz, ancak ateşkes ilan etmedik" dedi.

Grup sözcüsü, militanlara "barışçıl" bir geçiş müzakereleri yürütürken, Taliban savaşçılarına Kabil'in kapılarında talimatının verildiğini iddia etti.

Açıklamada, "Taliban'ın kimseden intikam alma niyetinde olmadığı, Kabil yönetiminde askeri ve sivil sektörlerde hizmet vermiş olanların hepsinin affedildiği ve güvende olduğu, kimseye misilleme yapılmayacağı" belirtildi. Açıklamada "Herkes kendi ülkesinde, kendi yerinde ve evinde kalmalıdır. Ülkeyi terk etmeye çalışmayın" denildi.

El-Mayadeen'se Cumhurbaşkanlığı'na ait bir uçağın havalimanda beklediğini aktardı.