Taliban, İran sınırını ele geçirdiğini açıkladı

Bir Taliban sözcüsü, cihatçı örgütün Afganistan'ın İran ile olan en büyük ticaret kapısını ele geçirdiğini açıkladı. AFP'nin aktardığına göre, militanların sözcüsü Zabihullah Mücahid, "İslam Kala kapısı artık tam kontrolümüz altında ve bugün tekrar faaliyete geçirmeye çalışacağız." dedi.

Daha önce, Taliban bayrakları Tacikistan ile Afganistan'ı ayıran Panj Nehri sınırındaki köprüye çekilmişti.

Afganistan hükümetinden sınır kapısının düştüğüne dair bir teyit gelmedi.

Islam Kala, ülkenin ana sınır kapılarından biri ve İran'la ticaretin esas noktası.

Daha önce, ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinin 31 Ağustos'ta sonuçlanacağını söylemişti. Biden ayrıca, ABD askerlerinin ayrılmasından sonra Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinin pek mümkün olmadığını iddia etmişti.

Son günlerde binlerce Afgan hükümet askeri, Afgan-Tacik sınırının yüzde 70'inden fazlasını kontrolü altına alan Taliban'dan kaçarak komşu Tacikistan'a kaçtı. Afganistan ile sınırı paylaşan Özbekistan, sınırı geçmeye çalışan Afgan askerlerini kabul etmeyi reddetti.