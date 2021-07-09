Taliban: İktidarı hedeflemiyoruz

Afganistan'da kontrol ettiği alan gün geçtikçe genişleyen cihatçı grup Taliban, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında amaçlarının Afganistan'ın tamamını kontrol etmek olmadığını iddia etti.

Öte yandan aynı basın toplantısında grup ülkenin yüzde 85'ini ele geçirdiklerini belirtti. Afganistan Hükümeti'yse Moskova'daki basın toplantısını "dış güçlerin propaganda kampanyasının parçası" olarak nitelendirdi.

Taliban Şiilerin yoğunlukta yapadığı Herat gibi bölgeleri de ele geçirmiş durumda. Bununla beraber grup Tacikistan ve İran sınırının ana kapılarını ellerinde bulundururken Türkmenistan sınırındaki Torghundi'yi de ele geçirdi. Taliban militanları bulundukları yerlerde polis, istihbarat, gümrük ve belediye binalarının tamamen ellerinde olduğunu belirtti.

Moskova'da açıklama yapan Taliban liderleri IŞİD'in ellerindeki bölgede faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini ifade etti.

Öte yandan Taliban, ülkede kalan ABD askerleri için tercümanlık yapan şahıslara "dokunmayacağını" duyurdu. ABD kendi askerleriyle işbirliği yapanları ülkeden askerleri çekildikten sonra çıkarma sözü verdi, ancak ABD'ye almayacak.

Öncesinde 3. ülkelere nakledilecek olan işbirlikçiler burada ABD vizesi bekleyecekler. Bu kişilerin ABD vizesini ne zaman alacaklarıysa belli değil.

ABD Başkanı Joe Biden ülkeden tamamen çekilme tarihini 31 Ağustos'a çekmişti.

Son günlerde binlerce Afgan hükümet askeri, Afgan-Tacik sınırının yüzde 70'inden fazlasını kontrolü altına alan Taliban'dan kaçarak komşu Tacikistan'a kaçtı. Afganistan ile sınırı paylaşan Özbekistan, sınırı geçmeye çalışan Afgan askerlerini kabul etmeyi reddetti.