Taliban BBC'nin yayınlarını yasakladı

İngiliz haber kuruluşu BBC yaptığı açıklamada, Taliban'ın, BBC’de yer alan ve üç anadilde yayınlanan hizmetleri kaldırdığını ve yasakladığını duyurdu.

Yasaklamalardan sonra, Taliban yönetimindeki Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'na yöneltilen sorulara yanıt verilmediği ifade edildi.

BBC Dünya Servisi dil başkanı Tarık Kafala yaptığı açıklamada, "BBC'nin Peştuca, Farsça ve Özbekçe'deki TV haber bültenleri, Taliban'ın TV ortaklarımıza uluslararası yayıncıları yayınlardan kaldırmalarını emrettikten sonra Afganistan'da yayından kaldırıldı." şeklinde konuştu.

Tarık Kafala, yasağın kaldırılması çağrısında bulunarak, "Bu, Afganistan halkı için belirsizlik ve çalkantılı bir dönemde endişe verici bir gelişmedir." diye devam etti.

Altı milyondan fazla Afgan’ın her hafta BBC haberlerine ulaştığını söyleyen Tarık Kafala habere erişimlerinin engellenmemesinin çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ağustos ayında Taliban yönetimi devraldığından beri, birçok insan hakları grubu ve gazeteci Afganistan'daki ifade özgürlüğü beklentileriyle ilgili endişelerini dile getirdi. Birleşmiş Milletler de çok sayıda gazetecinin tutuklanmasını eleştirmişti. Taliban, aynı fikirde olmadıkları kişilere karşı misilleme yapmayacaklarını ve herkese İslam hukuku ve Afgan kültürüne göre haklarını vereceklerini ifade etmişti.

BM’den kınama

Afganistan'daki Birleşmiş Milletler misyonu, BBC bültenlerinin kaldırılmasını kınadı.

Afganistan'daki BM Yardım Misyonu Twitter'da yaptığı açıklamada "Bir başka ürpertici gelişme... Afganistan halkına karşı başka bir baskıcı adım" denildi.