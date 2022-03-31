Talat Paşa Konağı'nın devri yargıya taşınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB tarafından restorasyonunda son aşamaya gelinen Yerebatan Sarnıcı'nın üzerinde bulunan Talat Paşa Konağı'na ve tarihi Sarnıcın giriş yapısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, İBB'nin hem konak için hem de sarnıç için hukuki süreç başlattığını söyledi. Polat, "Sarnıçla sarayı karıştırmasınlar. Bunun gerçek adı Yerebatan Sarnıcı'dır. Bizanslılar devrinde yapılmıştır. Dolayısıyla milli sarayların kapsamına alınacak bir statüde değildir. Umarım böyle bir tasarruf ve böyle bir uygulama olmayacaktır" dedi
HaberTürk'ün haberine göre; Yerebatan Sarnıcı'nın önünde açıklama yapan Polat, "Hukuki girişim olacak mı?" ve "Yerebatan Sarnıcı'nın işleyişi nasıl etkilenecek ve ziyaretçi girişi nasıl olacak?" şeklindeki sorular üzerine, şunları söyledi: