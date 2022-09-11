Taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı yaşamını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında kaza meydana geldi.

İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakalı ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş’a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakalı araca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş’un hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Durmuş’un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)