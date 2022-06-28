Taksimetre ücretlerine ortalama yüzde 25 zam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekretaryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı.
Toplantıda geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yapılan zammın ardından bugün de taksimetre ücretlerine zam yapıldı.
Taksimetre açılışı 10 TL
Yeni zamla birlikte taksimetre açılışı 10 TL, kilometre ücreti 12 TL, saat ücreti 39 TL, birim metre (100 m) 1,20 TL, birim zamanı (1dk) 0,65 TL kısa mesafe ücreti ise 25 TL’ye çıkarıldı. Öte yandan geçtiğimiz Mart ayında yapılan zamla, taksimetre açılış 8.00 TL, kilometre ücreti 9 TL, saat ücreti 30 TL, birim metre (100m) 0,90 TL, birim zamanı (1dk) 0,50 TL, kısa mesafe ücreti (indi-bindi) 20 TL’ye çıkarılmıştı.