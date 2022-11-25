Taksim’deki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü eylemine polis saldırdı

İstanbul Taksim’de yurttaşlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde bir araya gelmek istedi.

Kaymakamlığın yasak kararına rağmen buluşan yurttaşlar Beyoğlu Evlendirme Dairesi önünden yürüyüşe başladı.

Öte yandan yürüyüşü engellemeye çalışan polis kitleye saldırdı.

Haliç kıyısında dağınık halde yürüyüşler devam ederken polis burada slogan atarak bekleyen kadınlara da saldırdı ve gazetecileri tartakladı.

Gazetecilerin görüntü alması engellendi.

Ayrıca "Kadın Cinayetlerine İsyandayız" pankartı Haliç Metro köprüsünden sallandırıldı.

İstanbul Taksim’de düzenlenecek eyleme Beyoğlu Kaykamalığı’ndan yasak gelmişti. Yasağa gerekçe olarak ise ‘toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumda infial uyandırabileceği, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında provokatif amaçlı olayların olabileceği, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’ gösterilmişti.