Taksim saldırısı sonrasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi belli oldu

13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'deki saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'in 14’üncü haftasında 13 Kasım 2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'deki saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak."