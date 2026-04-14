Taksim Metrosu asansöründe yangın
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 21:16
Taksim metrosunun Taksim Meydan’ına çıkan asansörlerinden birinde yangın çıktı.
Taksim Gezi Parkı çıkışındaki metro asansöründe henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Metro İstanbul A.Ş., yangına dair açıklama yaptı.
Açıklamada M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu Cumhuriyet Tüneli çıkışı işletmeye kapatıldığı, yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.
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