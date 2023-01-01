Taksilerde zamlı tarife başlıyor

İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yapılan zammın ardından yeni fiyatlar bugün yürürlüğe girdi. Taksiciler, fiyat güncellemek için sıraya girdi.

Birçok taksici, Bağcılar’da taksimetrelerin fiyat güncellemesini düzenleyen firmanın önünde araç kuyruğu oluşturdu.

AA'nın aktardığına göre taksicilerden Cenker Çokatar, sabahın erken saatinde sıraya girdiğini belirtti.

Daha önce para kazanamadıklarını savunan Erhan Yapıcı ise gelen zamlarla kazanç durumlarının daha iyi olabileceğini söyledi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 27 Aralık 2022'de aldığı kararla taksimetre açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 liradan 100,80 liraya, kısa mesafe ücreti ise 28 liradan 40 liraya çıkarılmıştı.