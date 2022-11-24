'Taksici, Deniz Sarı ve arkadaşını rehin aldı' iddiası

26 yaşındaki model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim'de Beşiktaş'tan Dikilitaş'taki evine gitmek üzere taksiye bindi.

Taksici Fikret S.nin alkollü olduğunu söyleyen Sarı, sürücünün, mesafe kısa olduğu için kendilerini terslediğini ve söylenmeye başladığını aktardı. Sarı, sürücünün kendilerini araçtan indirmediğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre, Sarı ve arkadaşı taksicinin, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz diyerek" gaza bastığını söyledi. İki arkadaş, çığlık atarak diğer sürücülerin dikkatini çektikten sonra taksiden kurtarıldıklarını dile getirdi. Sarı ve arkadaşı, sürücüden şikayetçi oldu.

Taksici ise, "Ben suçsuzum. Alkol içmedim. Beni tehdit ettiler" dedi.