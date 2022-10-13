Taksici dehşet saçtı... Bıçak çekti, ezmeye çalıştı

Olay, Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi şoförü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı vatandaşa saldırdı.

Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

Şikayetçi oldu

Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.