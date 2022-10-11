Taksi şoförünün saldırdığı şarkıcının burnu kırıldı

Azerbaycanlı şarkıcı Nergiz Bagieva önceki gece sabaha karşı bir taksicinin saldırısına uğradı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Beyoğlu'ndaki işinden evine gitmekte olan Bagieva'nın aracına, sağından geçmek isteyen bir taksi çarptı.

Bagieva yoluna devam eden taksiciye korna çalıp durmasını istedi. Habere göre, araçtan inen taksi şoförü önce hakaretler savurdu, ardından genç şarkıcıya saldırdı.

Burnunda çatlak oluşan, dudağı patlayan ve cep telefonu kırılan Nergiz Begieva polise giderek şikâyetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Bagieva, "Sağımdan beni geçmeye çalışan araç aracımın ön sağ kısmına çarptı. Arabamda hasar oluştu. Ben araca korna çalınca durdu ve şoförü indi. Araçtan inerek kendisine 'Ne yapıyorsun' dediğimde saçımdan tutarak yüzümü yumruklamaya başladı" dedi.