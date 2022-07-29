Takeşima Adaları, Güney Kore ve Japonya'yı karşı karşıya getirdi

Güney Kore, Japonya'nın üzerinde hak iddia ettiği Takeşima yakınlarında bir askeri tatbikat düzenledi.

Russia Today'de yer alan habere göre, bu ayın başlarında yayınladığı Yıllık Savunma Politikası belgesinde Takeşima adı verilen adalara yönelik hak iddia eden Japonya, Güney Kore'nin tepkisini çekti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Tokyo'nun adalar üzerinde hak iddia etme girişimlerini protesto etti ve bu tür hareketlerin iki ülke arasındaki ilişkileri baltaladığını belirtti. Bakanlık açıklamasının devamında "Japonya'nın tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk açısından açıkça Kore topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Dokdo üzerindeki egemenlik iddiasını tekrarlamasına şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu açıklamanın ardından Güney Kore ordusunun da bu kayalık adalar üzerinde çeşitli tatbikatlar gerçekleştirdiği bildirildi. Basına ismi açıklanmaması kaydıyla konuşan bir askeri yetkili, "Burası bizim bölgemiz ve bu tatbikatlar da her yıl yaptığımız tatbikatlardır" dedi.

ABD'nin Pasifik'teki iki sadık müttefikinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile artan gerilimin ortasında karşı karşıya gelmesi dikkat çekti.

Takeşima Adaları, Kore yarımadası ile Japonya arasında yer alıyor.