Takan'dan Erdoğan'ın seçim hesabı kulisi: İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olursa yenerim

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim hesapları üzerine aldığını söylediği kulis bilgisini bugünkü köşesinde aktardı.

Takan'ın iddiasına göre, Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor.

Takan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan, karşısına Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş’ın çıkarılmasını istiyor ve bekliyor. Bu 2 isimden hangisi karşısında olursa mutlaka kazanacağını hesap ediyor.

Erdoğan, İmamoğlu için ne düşünüyor?

Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu’na karşı yapılan kampanyalarla, “Ekrem İmamoğlu eşittir HDP/PKK” algısının kamuoyuna iyice pekiştirildiğini ve artık bu algının tersine çevrilmesinin imkansız olduğunu düşünüyor.

Erdoğan, Mansur Yavaş’ın Ankara’yı iyi yönetemediğini başarılı proje ve icraatlara imza atamadığını etrafına anlatıyor. Bu yüzden karşına çıkarsa ilk turda yeneceğini hesap ediyor. Erdoğan, yakın çevresine “Mansur Yavaş aleyhine bir şeyler söylemeyin. Ona karşı sessiz kalın” talimatı vermiş. “Seçim sathı mahaline girdiğimizde son 4 ayda düzenleyeceğimiz kampanyalarla ‘Ankara’yı yönetemeyen devleti mi yönetecek’ der ezer geçeriz” demiş.