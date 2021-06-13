Tahterevalli'den yeni albüm: Herkes[i]Sen

Şiir besteleri yapan müzik grubu Tahterevalli Müzik Grubu, Herkes[i]Sen isimli albümünü yayınladı. Grup, 8 Mart’ta Maya Angelou’ya ait aynı isimli şiirden besteledikleri “Ayağa Kalkıyoruz” isimli şarkıyı yayınlamıştı. Yeni albümde ise, Birhan Keskin’in ‘Kargo’, Füruğ Ferruhzad’ın ‘Hediye’, Adnan Yücel’in ‘Sen Yürürsün Rüzgar Yürür’ isimli şiirlerinin besteleri var.

"Sadece 'ben' diyen bir devrin kapanacağını, 'sen' demeyi de repertuvara ekleyip, giderek 'hepimiz' diyeceğimiz umut ve neşe dolu günlere bu şarkıları söyleyerek yürüdüğümüzü düşlüyoruz."

Albüm için seçtikleri şiirlerin ortak noktasının, şiirlerde geçen “sen” vurgusunun toplumsal bağlamı ve şiirlerde hissettikleri umut duygusu olduğunu vurgulayan ekip, albüme dair şunları söylüyor:

“Seslendirdiğimiz bu şiirlerdeki ortak 'sen' öznesi, şairlerin yazdığı 'sen'i aşıp okuyucu ya da okuyucunun seçtiği bir 'sen' olarak yeniden var oluyor. 'Sen' artık bir kişi olmaktan çıkıyor; bahsedilen 'sen', ‘hepimiz’i ifade ediyor. Tüm tekil şahıslar, içinde herkesin hücrelerini taşıyor ve çoğaltıyor. Kargo şarkısında, sevdiği kişi için kargoya 'umutlu günler koyan' Birhan Keskin’in, Pencere şarkısında, ‘karanlığın sonu’ndan bahseden Füruğ Ferruhzad’ın ve Sen Yürürsün Rüzgâr Yürür şarkısında, rüzgârla aramızdaki diyalektiği vurgulayan Adnan Yücel’in dizelerine ezgisel eşlenikler bulmaya çalıştık. Albümde de bu değerli şairleri buluşturmuş olduk. Sadece 'ben' diyen bir devrin kapanacağını, 'sen' demeyi de repertuvara ekleyip, giderek 'hepimiz' diyeceğimiz umut ve neşe dolu günlere bu şarkıları söyleyerek yürüdüğümüzü düşlüyoruz.”

Tahterevalli Müzik Grubu, toplumsal düzenin günlük hayatımızdaki çatışmalı izlerinin peşine düşen şiirleri ezbere alıp kimi zaman şiirin bir satırını kimi zaman şiirin fikrini bestelemeye devam edeceklerinin altını çiziyor.

Albümü buradan dinleyebilirsiniz:

Spotify: https://open.spotify.com/album/2hjAenvQW7rChC4f02Ixf2

Soundcloud: https://soundcloud.com/tahterevalli-muezik-grubu/sets/herkes-i-sen

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLw2x483YhVQhOZi2POVklSzsa3cDyYf1f