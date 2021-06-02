Tahran'da retrol rafinerisi alev aldı

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Çarşamba günü İran'da Tahran dışındaki petrol rafinerisinin acil gaz hatlarından birinde yangın çıktı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Dumanlar bir çok noktadan görüldü

Olay Tahran'ın yaklaşık 20 km güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde meydana geldi. Söz konusu yangın İran'ın en büyük donanma gemilerinden biri olan Kharg'ın Umman Körfezi'nde alev alıp batmasından saatler sonra gerçekleşti.