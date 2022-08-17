Tahran: İran nükleer anlaşmanın uygulanmasına hazır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, gazetecilerin ABD tarafının mahkumlar konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin sorularına yanıt verdi.

IRNA'nın haberine göre İran’ın nükleer anlaşmanın uygulanmasına hazır olduğunu belirten Kenani, “Bu anlaşmanın uygulanmasıyla ABD’nin acımasız ve zalimce yaptırımları yüzünden ABD yargısı tarafından suçsuz yere yargılanan İran vatandaşlarının ailelerine ve evlerine geri dönmeleri için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

Kenani, “Bu durumda, ABD’nin harekete geçmek ve engelleri kaldırmak yerine tek yaptığının İran aleyhine propaganda yapmak olması şaşırtıcı” ifadelerini kullandı.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olan İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı” adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran'ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı.

Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021'de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım 2021'de göreve başlamasıyla ABD'nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu, ancak müzakereler Mart ayında durdurulmuştu.