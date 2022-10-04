Tahran Başsavcısı: Gözaltındaki 400 kişi taahhüt alınarak serbest bırakıldı

Ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin ölümünün ardından İran'da başlayan protestolarda gözaltına alınan 400 kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, gözaltına alınan kişilerin dosyalarının incelenmesinin ardından 400 kişinin serbest bırakıldığını açıklayan Tahran Başsavcısı Ali Salihi, serbest bırakılan kişilerden taahhüt alındığını ve aynı davranışları tekrar etmemeleri şartıyla serbest bırakıldıklarını söyledi.

Salihi, "kamu malına zarar vermek, toplumda kaos yaratmak, ulusal güvenliğe aykırı hareket etmek ve yabancılarla iletişim kurmak" gibi suçları işlediği iddiasıyla gözaltına alınan kişilerin ise yargılanacağını ifade etti.

Söz konusu suçları işlediği iddia edilen kişilerin tutuklu yargılanacağını aktaran Salihi, söz konusu dosyaların Tahran Savcılığınca özel bir şekilde soruşturulacağını ve mahkemeye sunulacağını bildirdi.