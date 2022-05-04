Tahliye kanalı olmadan verilen su Suruç'u sular altında bıraktı

Tahliye kanalı olmadan Suruç'ta tarım arazilerine verilen su nedeniyle yerleşim yerleri sular altında kaldı. 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın bir seçim vaadi olarak sunulan "pompaj sulama projesi" Suruç halkının çilesi haline geldi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ceylan Şahinli'nin haberine göre, Suruç ovasına verilen su nedeniyle bir çok yerleşim yeri sular altında kalırken, çeşitli yerleşim birimleri neredeyse göl haline geldi. Sulama projesi tahliye kanalı kurulmadan hayata geçirilince bir çok yerleşim alanını su bastı.

Tahliye kanalı projesi iptal edilince halk sorunla baş başa kaldı

Devlet Su İşleri'nin tahliye kanalı projesini bundan bir kaç yıl önce iptal etmesi sonucunda Suruç halkı sorunla baş başa kaldı. Bölgede yaşayan halk ilk zamanlar suyun geldiğine sevindiklerini ifade etseler de yaşananların zaman içinde her yerin sular altında kaldığı bir felakete dönüşmesinden dolayı çaresiz durumda. Konuya dair herhangi bir yetkili bulamayan ve sorunu çözmek için elinde bir şey gelmeyen Suruç'a bağlı Mollahamza Mahallesi sakinleri ne yapacaklarını bilmiyor.

"Yetkililer: Biz bir şey yapamayız kendiniz halledin!"

Sorunu çözmek adına herhangi bir yetkili ya da. muhatap bulamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri Kaymakamlığı aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını belirtiyor. Belediye aradıklarında da "Biz bir şey yapamayız kendiniz halledin" cevabıyla karşılan Suruçlular, en güzel ve en verimli tarım arazilerinin sular altından kaldığını söylüyor.

Suyu boşaltmak için para ödeniyor

Tarlalarına gitmesi gereken su mahallelerini basınca çözüm için arayışa giden Mollahamza halkına, tahliye için iş makinaları getirip suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor. Her bir adım ve aşama için ayrıca masraf ve harcama yapmak zorunda kalan mahalle sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyorlar