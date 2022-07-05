Tahliye edilen IŞİD sanığı hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanıp tutuklanan ve geçen hafta tahliye edilen Ayshat Rzaeva hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Haber Merkezi

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken 7 Ekim 2021'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde yakalanan ve IŞİD'in üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirlenen Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Rzaeva, 28 Haziran'da Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı ve duruşma sonunda yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Duruşma savcısı ise karara itiraz etti.

Mahkemenin itirazı reddetmesi üzerine, dosya Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, mevcut delil durumu, sanığın kaçma ve delilleri karartma şüphesi bulunması ve sabit ikametgahının bulunmaması nedeniyle tekrardan tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. 

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