Tahir Çetin ve Ali Faik İnter için sendika önünde tören yapılacak

Somalı maden işçilerinin haklarını talep etmek için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter için yarın sendika önünde tören düzenlenecek.

Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada yarın (10 Temmuz) saat 10.00'da Soma'da sendika genel merkezi önünde tören düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada "Törenin ardından Genel Başkanımız Tahir Çetin'in İzmir Kınık'ta gerçekleştirilecek cenaze töreni için servis kaldırılacaktır" denildi.

Ali Faik İnter bugün Soma'da düzenlenen törenle toprağa verilmişti.

Tahir Çetin'in Kınık'taki cemevinde öğle saatlerinde düzenlenecek törenin ardından Arpaseki Köyündeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.