Tahıl koridoru toplantısı için Rus heyeti İstanbul'a geldi

Türkiye, Rusya, Ukrayna, ve Birleşmiş Milletler'den (BM) temsilciler bugün İstanbul'da Ukrayna'dan tahıl koridoru için bir araya gelecek. Saat 14.00'te başlayacak toplantıya katılacak Rus heyeti taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na indiği bildirildi.

Reuters'in haberine göre olası plan Ukrayna araçlarının tahıl taşıyan gemileri mayın döşenmiş liman sularından rehberlik yaparak çıkarmasını, BM'nin desteğiyle Türkiye'nin gemileri Rusya'nın silah kaçakçılığı yapılacağı endişelerine karşın teftiş etmesini içeriyor. Görüşmelerin “Rusya’nın ambargoyu delme” tartışmasına dönüşmemesi halinde tarafların daha ileri bir noktaya gelebileceği belirtildi.

Sputnik’e konuşan diplomatik bir kaynak, Rus heyetinin Türkiye, Ukrayna ve BM heyetleriyle tahıl sevkiyatı ile ilgili görüşmeler için İstanbul’a geldiğini açıkladı. Tahıl koridoru toplantısının yeri açıklanmadı.