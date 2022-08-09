Tahıl gemilerinin korunmasına yönelik anlaşma

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'dan tahıl taşıyan gemilerin sigortalanmasına imkan verecek prosedürler konusunda mutabakat sağladı.

Taşımacılık prosedürleri belgesine göre Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tahıl taşıyan gemiler 10 deniz mili genişliğinde tampon bölge yaratılarak korunacak.

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'yla savaşta olan, dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna'nın uluslararası piyasalara tahıl ihracına tekrar başlamasına olanak verecek anlaşmayı geçen ay imzalamıştı.

İki gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl anlaşması kapsamında bugün Ukrayna'nın Çernomorsk limanından iki tahıl gemisinin daha hareket ettiğini açıkladı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kore'ye doğru yola çıkan The Ocean Lion, 64 bin 720 ton mısır, İstanbul'a doğru yola çıkan Rahmi Yağcı ise 5 bin 300 ton ayçiçeği küspesi taşıyor.

Öte yandan, taşımacılık prosedürleri konusunda anlaşmanın imzalanmasından bu yana müzakereler sürüyordu. Taşıma ve sigorta şirketleri, tahıl gemilerinin mayın, gemilere ya da mürettebata saldırı gibi riskler olmaksızın güvenli seyahat edeceğine dair güvence istiyordu. Bu gibi riskler normalde standart operasyon prosedürleri kapsamında yer alıyor.

Tahıl gemilerine askeri araç yaklaşamayacak

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric prosedürlerin açıklanmasının ardından, "Bu girişim kapsamında trafiğin artacağını umuyoruz" dedi.

Prosedürlerin yer aldığı belgede "Taraflar tahıl taşıyan gemiler, sivil gemiler ya da bu girişim kapsamında limanlarda oluşturulan tesislere saldırıda bulunmayacaktır" ifadesi yer aldı.

Üzerinde anlaşılan prosedürler kapsamında İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi tahıl koridorundan geçmesi planlanan gemiler hakkında Rus, Ukrayna ve Türk silahlı kuvvetlerine bilgi verecek.

Bu bilgiler çerçevesinde tahıl koridorundan geçen gemilerin 10 deniz mili yakınına askeri araçlar yaklaşmayacak.