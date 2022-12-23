Karar yazarı Taha Akyol, "Erdoğan’a iktidar yolunu CHP açtı" başlıklı bugünkü yazısında "2024 baharında yapılacak olan İBB seçimlerinde de İmamoğlu aday olamayacak! İktidar partisi 2024’teki İBB seçimlerinde de en kuvvetli rakibini tasfiye ediyor. Erdoğan bugün ‘ben yattım, o da yatsın’ diye özetlenecek tavır içinde. Bir taşla kaç kuş dersiniz? Ben Erdoğan’ın ne düşündüğünü merak ediyorum. ‘Atı alan Üsküdarı geçti’ diye mi, düşünüyordur?.. Yoksa tarihin bu mukayeseyi yapacağını düşünerek içsel bir tedirginlik mi duyuyordur?" ifadelerini kullandı.

Akyol, "Gelişmiş ülkelere bakın, oralarda niye yok böyle vahim sorunlar? Oralarda siyaset kavgaları niye medeni, ölçülü ve makul… Bizde niye haşin ve acımasız? Siyaset hukukla sınırlanmazsa haşin ve acımaz bir güç haline dönüşüyor. Türkiye’de hiçbir ideoloji, hiçbir siyasi ikbal kavgası, Türkiye’nin gelişmiş ülke olması idealinden üstün olamaz. Bunun da ön şartı, hukukun üstünlüğüdür" diye yazdı.