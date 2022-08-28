Tacizde bulunan uzman çavuş havaya ateş etti: Arkadaşını vurdu, açığa alındı

Dün akşam saatlerinde Dersim'in Cumhuriyet Caddesi'nde iddiaya göre, otomobil içindeki sivil kıyafetli iki uzman çavuş ve Dersim nüfusuna kayıtlı olmayan iki sivil, yolda yürüyen bir kadına karşı sözlü tacizde bulundu.

Halk TV'de Ferit Demir'in haberine göre; tacize maruz kalan kadın, bağırarak çevreden yardım istedi ve olay yerinde toplanan yurttaşlar otomobildeki dört şahsa tepki gösterdi. Bu sırada araçtan inen uzman çavuş, belindeki tabancayı çıkararak, havaya 3 el ateş etti. Şüphelinin açtığı ateşte, yanındaki arkadaşı vuruldu.

Olay yerinden kaçan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nöbetçi savcılığa çıkartılacaklar

Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan şahıslar sağlık kontrolü için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Arkadaşının silahı ile bacağından hafif yaralanan uzman çavuşun durumunun iyi olduğu aktarılırken, şahısların Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındıkları belirtildi.

Şahısların, bugün sorgularının bitmesinin ardından nöbetçi savcılığa çıkarılacakları; ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

Açığa alındılar

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Tunceli Valiliği, iki uzman çavuş hakkında adli ve idari soruşturma açıldığını duyurdu.

Tunceli Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"27.08.2022 günü saat 22.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde aynı araçta bulunan kişiler ile cadde üzerinde bulunan kadın bir vatandaşımız arasında tartışma çıkmış, tartışmaya çevrede bulunan vatandaşlarımızın da müdahil olmasıyla olay yerinde arbede yaşanmıştır. Konu vatandaşlarımızın ve emniyet güçlerimizin müdahalesiyle sonlandırılmıştır. Olay sonrasında Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışma neticesinde; olaya dahil olduğu anlaşılan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmektedir.

Tunceli Jandarma komutanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre ise, 2 uzman çavuş haklarındaki idari soruşturma nedeniyle açığa alınarak görevden uzaklaştırıldılar.