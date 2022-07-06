Tacizcisini öldüren ve ilk duruşmada tahliye edilen liseli Azra: Susmayın, kendinizi savunun

Kars'ta, kendisi 3 yıl boyunca düzenli taciz eden kişiyi öldüren ve ardından hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi Azra Erdağ, Demirören Haber Ajanıs’na (DHA) konuştu. Erdağ, "Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin" dedi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıl boyunca taciz eden 40 yaşındaki Birdal Doğan'ı köy meydanında tabancayla vurarak öldüren, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen lise öğrencisi 18 yaşındaki Azra Erdağ, cezaevinden çıktığı gün vediği demecinde, tek hayalinin okuyup, bir hukukçu olmak istediğini, ancak Birdal Doğan yüzünden çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Çiğdem- Şaban Erdağ çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Azra Erdağ, Avukatı Sinan Erdağı'nın ofisinde başından geçenleri şu ifadelerle anlattı:

"3 yıl fiziki takip ve tacize maruz kaldım. Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Yaşadığım olayları yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir, kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın."

'Benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum'

Cezaevinde kaldığı sürenin eğitimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, “Bu süre zarfında okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.