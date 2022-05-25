Taciz ve tehdit davası: 'Birkaç kadını infaz ettirdiğimi bildiği için korkuyor'

Prodüksiyon şirketi sahibi Selçuk Çobanoğlu (61) hakkında, Asena Sarıbatur’a (36) karşı “cinsel taciz”, “şantaj” ve “silahla tehditte bulunma” gerekçesi ile 18 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. Çobanoğlu’nun, Sarıbatur için söylediği, “İnfaz ettirdiğim kadınlardan haberi var” sözleri dava dosyasına girdi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, dosyada yer alan belgelere göre, ikilinin yolları birkaç yıl önce kesişti. Bir dönem Çobanoğlu ile birlikte çalışan Sarıbatur ile bu kişi arasında duygusal ilişki yaşandı. Ancak bir süre sonra Sarıbatur, bu kişiye, kendisi ile görüşmek istemediğini söyledi. İddianameye göre, davanın açılmasına neden olan olaylar serisi de Sarıbatur’un bu kararı sonrası yaşandı.

Çobanoğlu ile yaptığı bir görüşmede, bu kişinin belindeki silahı göstererek kendisini korkutmayı amaçladığını ifade eden Sarıbatur, geçen yıl savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye göre Sarıbatur, Çobanoğlu’ndan ayrıldıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak Çobanoğlu bir süre sonra kendisi ile yeniden temas kurdu. İddiaya göre Sarıbatur, yeniden görüşmek istemediği bu kişi tarafından tehdit edildi. Savcılık dilekçesinin devamında özetle “Müvekkil, iftiralarla ifşa edilmekle, iş hayatının bitirilmesi ile tehdit edildi. Çobanoğlu, Sarıbatur’a, başkası ile evlense dahi kendisi ile ilişkisinin sürmesini ayda birkaç günü kendisi ile geçirmesini istemiş. Hatta, müvekkil evlense dahi, ilk çocuğunun kendisinden olmasını istemiş” denildi.

Savcılık başvuru dilekçesinin devamında, “Şüpheli, müvekkil için harcadığını iddia ettiği paralara karşılık 200 bin dolarlık bir senet imzalatmış. Bu senedin, baskı ve şantajla imzalatıldığı açık. Ortada taraflar arasında bir ticari ilişki yok. Müvekkile senetle birlikte imzalatılan sözleşme de bunu ortaya koyuyor. Çobanoğlu’nun bizzat hazırladığı 15 Ekim 2020 tarihli bu senet, İ. isimli adamı tarafından müvekkile imzalatıldı” denildi. Dava dosyasına göre söz konusu senedin yanı sıra Sarıbatur’a bir de sözleşme imzalatıldı. Sözleşmenin 6’ıncı maddesinde, Sarıbatur’un başka bir kişi ile evlenmesi halinde söz konusu senette yer alan bedelin kendisinden tahsil edileceği belirtildi. Çobanoğlu’nun, 200 bin dolarlık senedi kastederek “Bu parayı ödeyemiyorsan gel ayda bir bende kal; beni iyileştir” yönündeki sözleri de dava dosyasında yer aldı.

Anadolu 11. İcra Dairesinde işleme konulan senedin üzerinde, “İşaretli yerleri imzala Asena” ifadesinin yer aldığı kaydedilen dilekçede, Sarıbatur’un yakınlarının verdikleri bilgiler de yer aldı. Dosyaya göre, Sarıbatur'un bir yakını Çobanoğlu ile görüştü. İddiaya göre Çobanoğlu bu kişiye, Sarıbatur’u kastederek, “Ben ona bir şey yapmam. Benim, zamanında birkaç kadını infaz ettirdiğimi bildiği için korkuyordur” dediği iddia edildi. Benzer şekilde, Çobanoğlu’nun, Sarıbatur’un bir başka yakınına ise “Asena bizim törelerimizi bilir” dediği öne sürüldü.