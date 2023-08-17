Taciz soruşturmasında açığa alındı, öğretmen olarak atandı: Solcu Liseliler'den tepki

Antalya’da bulunan Muratpaşa Anadolu Lisesi’nde görev yapan müdür yardımcısı Ahmet Y’nin 10. sınıfa giden bir kız öğrenciyi sistematik olarak taciz ettiği ortaya çıkmış; 2022-2023 eğitim-öğretim yılının başından beri yaşadığı istismarı nisan ayında rehber öğretmenine anlatan öğrencinin şikâyetlerine rağmen, Ahmet Y. bir ay daha görevinde kalmaya devam etmişti.

Gazete Duvar’dan Ceren Deniz’in haberine göre; Ahmet Y. devam eden soruşturmaya rağmen Gündoğmuş Halk Eğitim Merkezi’ne öğretmen olarak atandı. Soruşturma nedeniyle müdür yardımcılığı görevine devam edemeyen Ahmet Y. Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde ise hâlâ müdür yardımcısı olarak görünüyor.

Konuya tepki gösteren Solcu Liseliler tarafından açıklama yapıldı. “Ahmet Y.'nin yeniden ‘öğretmen’ olarak tayin edilmesini kabul etmiyoruz!” denilen Solcu Liseliler açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tacizci öğretmeni koruduğu belirtildi.

'Tacizciden öğretmen olmaz!'

Solcu Liseliler’in yaptığı "Tacizciden öğretmen olmaz!" başlıklı açıklama şöyle:

“Hakkındaki taciz soruşturması devam eden Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Y.’nin yeniden ‘öğretmen’ olarak tayin edilmesini kabul etmiyoruz!

Ahmet Y.’nin bir lise öğrencisini sistematik olarak istismar ettiği Nisan ayında arkadaşımızın durumu rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkmıştı. MEB'in aylarca süren sessizliğinin ardından gelen tepkiler üzerine soruşturma açılmış ve Müdür Yardımcısı Ahmet Y. açığa alınmıştı. Şimdi ise daha soruşturma bitmeden Ahmet Y, Gündoğmuş Halk Eğitim Merkezi’ne öğretmen olarak atandı.

MEB’in tacizci müdür yardımcısını açık açık korumasına sessiz kalmayacak, kadın düşmanı istismarcıların ensesinde olacağız!”