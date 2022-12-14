'Taciz' haberi yaptı, gözaltına alındı

Aygül haberin ardından kendisini Bitlis Valisi'nin aradığını, söz konusu iddiayı yalanladığını söylemiş, 'Konunun her daim olduğu gibi kamuoyu adına takipçisi olacağım ancak teyit etmeden paylaştığım için tüm kamuoyundan özür diliyorum' demişti.