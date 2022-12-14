'Taciz' haberi yaptı, gözaltına alındı

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, yaptığı çocuğa yönelik taciz haberi nedeniyle gözaltına alındı.
Aygül, “3 saat önce yaptığım taciz haberinden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla gözaltına alındım. Polisler tarafından şu an evde arama yapılıyor. Gözaltına alınıp karakola götürüleceğim. Ben bir gazeteciyim #gazeteciliksucdeğildir" paylaşımında bulundu.
Aygül haberin ardından kendisini Bitlis Valisi'nin aradığını, söz konusu iddiayı yalanladığını söylemiş, 'Konunun her daim olduğu gibi kamuoyu adına takipçisi olacağım ancak teyit etmeden paylaştığım için tüm kamuoyundan özür diliyorum' demişti.