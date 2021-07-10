Tacikistan'da meydana gelen depremde 5 kişi öldü

Yetkililer, 5,9 büyüklüğündeki depremin Rasht ilçesinin 27 km doğusunda meydana geldiğini söyledi. Yetkililere göre, doğu Tacikistan'ı vuran depremde en az beş kişi öldü.

Sarsıntı, merkez üssün yaklaşık 165 km güneybatısında, başkent Duşanbe'de de hissedildi. Tacik acil durumlar komitesi, "Onlarca ev yıkıldı" dedi.

Tacikabad ilçesindeki üç köyde de elektrik hatları kısmen hasar gördü. Devlet haber ajansı Khovar'a göre, deprem sabah 07.14'te meydana geldi.

Tacikistan Devlet Başkanı Emmali Rakhmon başbakan başkanlığında bir soruşturma komisyonu kurulması için talimat verdi.