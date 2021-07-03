Tacikistan'da aşılanma zorunlu ilan edildi

Tacikistan Devlet haber ajansı Hovar tarafından Cumartesi günü yayınlanan kararnameye göre, Tacikistan'ın koronavirüsle mücadele görev gücü yetişkinler için Covid-19'a karşı zorunlu aşılama talimatı verdi.

Yapılan açıklamada, "18 yaşından büyük vatandaşlar için koronavirüs aşısı zorunludur" denilerek, vatandaşların ücretsiz aşı almak için aile hekimlerindenveya yerel kliniklerinden randevu almaları gerektiğini eklendi.

Öte yandan yurtdışından Tacikistan'a gelenlerin, koronavirüs için test yaptırmaları ve testin sonucuna bakılmaksızın on gün boyunca karantina altına alınmaları kararlaştırıldı.

Bugüne kadar, aşı ülkede isteğe bağlıydı. Tacikistan Sağlık ve Sivil Savunma Bakanlığı'na göre, 2 Temmuz 2021 itibariyle ülkede 280 binden fazla kişi aşılandı.