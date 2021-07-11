Suyu kesilen köyde kanala giren çocuk yaşamını yitirdi

Suların günlerdir akmadığı Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar (Zilan) köyünde, yıkanmak için kanala giren ve boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki İsa Üke, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre suları 19 gündür kesik olan köyde 16 yaşındaki İsa Üke, komşularının arpasını öğüttükten sonra yıkanmak amacıyla kanala girdi. Arkadaşlarıyla birlikte kanala giden Üke, yıkandıktan sonra elbiselerini de yıkarken, suyu kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

Köylüler tarafından su kanalından çıkarılan Üke, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünden bu yana yoğun bakım servisinde tedavisi görüyordu. Üke bugün yaşamını yitirdi.

Üke, Zilan köyü mezarlığında defnedilecek.

19 gündür Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DİCLE EPSAŞ), Batman’ın Kozluk ilçesinin Yeniçağlar (Zîlan) köyü ve Bacak (Bacaxê) mezrası ile Karpuzlu (Selîvê), Samanyolu (Kanîkê), Dövecik (Malê Gir), Parmakkapı (Hiskut), Taşlıdere (Holê) ve Eskice (Xoxê) köylerine su sağlayan dinamoların enerjilerini kesti. “Ödenmeyen borç" gerekçesiyle 23 Haziran’da yapılan kesinti sonrası 8 köyde binlerce insan, hayvan ve tarımsal alanlar susuz kaldı.