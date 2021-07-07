Süveyş'i tıkayan Ever Given aylar sonra serbest bırakıldı

Mısır'da Süveyş Kanalı'nda 23 Mart tarihinde karaya oturan ve deniz trafiğinin yaklaşık bir hafta durmasına yol açan dev konteyner gemisi Ever Given bugün serbest bırakıldı.

Süveyş Kanal İdaresi gemiye el koymuş ve yol açtığı zararın tazmini için geminin sahibi Japonyalı Shoei Kisen Kaisha Ltd. şirketiyle anlaşmaya varılana dek gemiyi serbest bırakmayacağını açıklamıştı.

Birkaç gün önce şirket ile kanal idaresi arasında tazminat anlaşmasına varıldığı duyurulmuş ancak anlaşmanın ayrıntıları açıklanmamıştı.

Bugün İsmailiye'de düzenlenen törenin ardından gemi aylar sonra bölgeyi terk ederek Akdeniz'e doğru açıldı. Gemi yaklaşık 3 aydır Süveyş Kanalı üzerinde bulunan Büyük Acı Göl'de tutuluyordu.

Kanal idaresi 916 milyon dolar istemişti

Törende konuşan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Osama Rabie "Ever Given'a denize açılma izni veriyorum" dedi. Rabie kanalın tüm boyutlardaki gemilere hizmet etmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi. Rabie şirket ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı.

Japon şirketten yapılan açıklamada da anlaşmaya dair ayrıntılı bilgi verilmedi ancak şirketin gemilerinin kanalı kullanmaya devam edeceği ve şirketin kanalın "sadık bir müşterisi" olmayı sürdüreceği belirtildi.

Süveyş Kanalı İdaresi kurtarma operasyonu masrafları ve kanalda duran trafiğin yol açtığı zararın karşılanması için Japon şirketten ilk olarak 916 milyon dolar tazminat talep etmişti. Daha sonra bu miktar 550 milyon dolara indirilmiş, şirketin ise 115 milyon dolar tazminat ödemeyi önerdiği belirtilmişti.

Geçtiğimiz günlerde varıldığı duyurulan ve bugün imzalanan anlaşmayla şirketin ne kadar tazminat ödemeyi kabul ettiği ise açıklanmadı.

İki taraf da olay esnasında geminin kanaldaki hızını kontrol edenin ve şiddetli rüzgara karşın kanala girme kararını verenin karşı taraf olduğunu savunmuştu.