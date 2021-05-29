Suudiler 11 ülkeye kapılarını açıyor

Suudi Arabistan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 ay önce uygulamaya başladığı seyahat yasağı kararını 11 ülke için kaldırdığını açıkladı.

Suudi İçişleri Bakanlığı'nın resmi haber ajansı SPA’da yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan’a seyahat yasağının kaldırıldığı ülkeler BAE, Almanya, ABD, İrlanda, İtalya, Portekiz, İngiltere, İsveç, İsviçre, Fransa ve Japonya olarak açıklandı.

Kararın yarın sabah 07.00’den itibaren uygulanmaya başlayacağı aktarılan açıklamada, söz konusu ülkelerden gelenler için karantina uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkeye girişlerde aşı sertifikası ve Covid-19 testi, aşı olamayanlar için de 15 gün karantina zorunluluğu olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan 2 Şubat’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 ülkeden, kendi vatandaşları, diplomatlar, sağlık personeli ve aileleri dışındaki ziyaretçilerin ülkeye girişine kısıtlama getirmişti.

Suudi Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede toplam 7 bin 320 kişi Covid-19’dan yaşamını yitirdi, 447 bin 178 vaka kaydedildi.