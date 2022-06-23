Suudi Prens protokol kuralını umursamadı: 'Selamun aleyküm' diye selamladı, askerler yanıt vermedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman dün resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi.

Protokol gereği Türkçe “Merhaba asker” demesi beklenen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, tören alayını “Selamun Aleyküm” diye karşılayınca askerlerden daha önceki törenlerden farklı olarak cılız bir karşılık geldi.

Kış aylarında resmi ziyaretle Türkiye’ye gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Kitaroviç’in “Merhaba asker” dediğinde çekilen görüntülerde askerin daha güçlü bir yanıt verdiği görülmüştü.