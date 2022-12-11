Suudi Bakan: İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda tüm seçenekler masada

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda, "tüm seçeneklerin masada" olduğunu söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 15. Dünya Siyaset Konferansı'nda konuşan Bin Ferhan, bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bin Ferhan, ülkesinin, İran'ın nükleer anlaşmasıyla ilgili "şüphelerinin" olduğunu kaydederek, "İran'ın nükleer silah elde etmesi durumunda, tüm seçenekler masada" ifadelerini kullandı.

Tehlikeli bir bölgede olduklarını belirten Bin Ferhan, "Bölgedeki devletlerden elbette kendi güvenliklerini sağlamalarını beklersiniz" dedi.

Suudi Bakan, "İranlılardan nükleer silah programından bir çıkarlarının olmadığını duyuyoruz. Buna inanmak çok rahatlatıcı olurdu. Bu konuda daha fazla güvenceye ihtiyacımız var" diye konuştu. (AA)