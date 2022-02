Suudi Arabistan’dan petrol fiyatlarına zam

Suudi Arabistan devletine ait Aramco, petrol fiyatlarına Mart ayı itibariyle zam yapacağını duyurdu. Aramco, ABD piyasasına sattığı petrole varil başına 30 sent zam yaparken, Avrupa piyasasına uygulanacak zam miktarının petrol türü içeriğine bağlı olarak 70 sent ila 2,30 dolar arasında değişeceğini açıkladı. Asya’daki alımlara ise varil başına 0,30 sent ila 0,70 sent zam uygulanacak.

Bloomberg’in haberine göre, şirketin aldığı karar OPEC+’nın gelecek ay içerisinde günlük ham petrol üretimini günde 400 bin varil artıracağını duyurmasından sonra geldi. Brent petrol fiyatı, 2022’de yaklaşık yüzde 20 artarak, 93 doların üzerine çıkmıştı.

Suudi Aramco şirketi dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda.