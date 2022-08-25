Suudi Arabistan'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık 'yatırım'

Pakistan Dışişleri Bakanı Butto Zerdari, Suudi Arabistan Kralı tarafından duyurulan yatırımı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi.

Arab News'in aktardığı habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, "Riyad'ın Pakistanlılara olan desteğini gösterme" gerekçesiyle ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı yayımladı.

Kral Abdülaziz'ın talimatı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan ile Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari arasındaki telefon görüşmesi sırasında duyuruldu.

Öte yandan dışişleri bakanlarının ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıkları bilgisi paylaşılırken, Butto Zerdari söz konusu yatırım kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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