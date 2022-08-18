Suudi Arabistan'da sosyal medya kullandığı gerekçesiyle bir kadın 34 yıl hapis cezası aldı

İngiltere'de Leeds Üniversitesi öğrencisi Salma el-Şehab, tatil için döndüğü ülkesi Suudi Arabistan'da, Twitter'da "muhalif ve aktivistleri retweet ettiği için" 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Salma el-Şehab iki yıl önce Suudi Arabistan'da "bir internet sitesini kullanarak kamuoyunda infial yaratmak ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmak" suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yeni suçlamaları da değerlendiren temyiz mahkemesi Şehab'a verilen hapis cezasını 34 yıla çıkarırken, ayrıca Şebab'a 34 yıl seyahat yasağı getirdi.

Muhalifleri takip ve paylaşım cezası

The Guardian'ın haberine göre, mahkeme kayıtlarında Şehab'a yönelik yeni suçlamalar arasında "Kamuoyunda infial yaratmaya ve sivil ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırmaya çalışanlara onları Twitter'da takip ve retweet ederek destek vermek" suçu da yer aldı.

Şehab'ın 2 bin 597 takipçili Twitter hesabında, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan sıkıntıları ve çocuklarının fotoğrafını paylaştığı görüldü. Şehab'ın aynı zamanda bazı zamanlar yurt dışında yaşayan Suudi muhaliflerin, siyasi mahkumların serbest bırakılması için çağrı yapan paylaşımlarını retweet ettiği bildirildi.

Avrupa'dan kınama

Leeds Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Şehab'ın 2020 Aralık ayında Suudi Arabistan'a tatil yapmak için döndüğü ve sonrasında Suudi yetkililer tarafından sorgulanmak üzere çağrılarak tutuklandığı belirtildi.

Avrupa İnsan Hakları Örgütü Şehab'a verilen hapis cezasını kınayarak bunun bu zamana kadar verilen en uzun hapis cezası olduğunu ifade etti.

Örgüt, birçok kadın aktivistin keyfi cezalara çarptırıldığını ve cinsel taciz de dahil olmak üzere ağır işkencelere maruz kaldığını öne sürdü.

Şehab'ın yeni bir temyiz başvurusunda bulunabileceği belirtildi.