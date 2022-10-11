Suudi Arabistan'a silah satışını durduran yasa tasarısı ABD Senatosu'na sunuldu

Suudi Arabistan'ın, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararına katılmasının ardından ABD Senatörü Richard Blumenthal, Suudi Arabistan'a silah satışının bir yıllığına durdurulmasını öngören tasarıyı Senato’ya sunduğunu açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre; kendi internet sitesinden yaptığı açıklamada tasarıyı Senato’ya sunduğunu yazan Blumenthal, tasarının metninde, 'Suudi Arabistan Krallığı’na silah ve mühimmatın doğrudan ticari ve yurtdışı askeri satışlarının geçici olarak bir yıllığına askıya alınmasının sağlaması' ifadelerine yerdi.

'Biden, Suudi Arabistan ile ilişkileri değerlendiriyor'

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söyledi.

Kirby, CNN televizyonuna verdiği demeçte, söz konusu kararının ardından Biden'ın tutumuna değinerek, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi konusunda çok açık oldu. OPEC kararının ardından şu anda bu değerlendirmeyi yapıyor" dedi.

Biden'ın karar dolayısıyla hayal kırıklığı yaşadığını belirten Kirby, "Biden, Suudi Arabistan ile ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusunda Kongre ile çalışmaya istekli" ifadesini kullandı.

Kirby, Biden'ın Kongre ile müzakereleri başlatmak için uzun süre beklemeyeceğini bildirerek, söz konusu kararın sadece Rusya-Ukrayna Savaşı açısından değil ABD'nin ulusal çıkarları açısından da önemli olduğunu vurguladı.