Suudi Arabistan'a 185 milyon yolcu kapasiteli dev havalimanı

Suudi Arabistan, 2030'da 120, 2050'de ise yıllık 185 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak dev bir havalimanı inşa edecek.

Turizmguncel.com'un haberine göre King Salman International Airport ismini taşıyacak havalimanının 57 kilometrekarelik bir alana inşa edileceği belirtildi. Havacılık ve kargo taşımacılığında Suudi Arabistan'ı bir merkez (hub) durumuna getirmeyi hedefleyen havalimanının ayrıca, Suudi Arabistan'a gelen turist sayısını da artırması bekleniyor.

Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar turist sayısını 100 milyona çıkacağı tahmin edilen Ortadoğu'nun popüler turizm ülkesi haline gelmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın söz konusu hedef için 1 trilyon dolar harcayacağı konuşulurken ancak bunun ne kadarının havalimanına harcanacağı bilinmiyor.