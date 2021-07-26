Suudi Arabistan toplu taşıma kullanımında aşı zorunluluğu getiriyor

Suudi Arabistan 1 Ağustos'tan itibaren toplu taşıma, toplu etkinlikler, kamu ve özel tesisler ile eğitim tesislerine girişte Covid-19 aşısı olma şartı getiriyor.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın aktardığına göre ülkede 1 Ağustos'tan itibaren şu mekan ve etkinliklere katılımda aşılanmış olma şartı aranacak:

- Ekonomik, ticari, kültürel, eğlence ve spor etkinlikleri

- Kültürel, eğitimsel, sosyal ve eğlence amaçlı toplantılar

- Kamu ve özel işletmeler (Çalışan ya da ziyaretçi olduğuna bakılmaksızın)

- Kamu ya da özel eğitim tesisleri

- Toplu ulaşım araçları