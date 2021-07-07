Suudi Arabistan Körfez ülkelerinden ithalat tarifesini değiştirdi: Türkiye'yi de etkileyecek

Suudi Arabistan Körfez ülkelerinden ithal ettiği ürünlerde ayrıcalıklı tarife uygulanmasına yeni bir sınırlama getirdi.

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, diğer Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden yaptığı ithalatta serbest bölgelerde üretilen ürünler ile "İsrail girdisi kullanılan" ürünlere artık düşük gümrük tarifesi uygulamayacak.

Sözkonusu adımın Körfez'de bir serbest ticaret "hub"ı (merkez) haline gelen ve son olarak İsrail ile ticaret anlaşmaları yapan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik olduğu belirtiliyor.

Suudi hükümetinin Cumartesi günü ülkenin resmi gazetesinde yayınladığı karara göre serbest bölgelerde üretilen ürünler ile herhangi bir parçası İsrail tarafından ya da sahibi/ortağı İsrailli olan bir şirket tarafından üretilen ürünler artık ayrıcalıklı tarifelerden yararlanamayacak. Sözkonusu ithal ürünler diğer yabancı ülkelere uygulanan gümrük tarifelerine tabi tutulacak.

Yüzde 25 yerli işgücü ve yüzde 40 katma değer şartı

Bloomberg'in haberine göre de Suudi Arabistan diğer Körfez ülkelerinden ithalatta ayrıcalık gümrük tarifesini, en az yüzde 25 yerli işgücü kullanan şirketlerin ürünleri ile işlenme süreci sonrası en az yüzde 40 katma değeri olan sınai ürünlere uygulayacak.

BAE ile gerilim

Bu, Suudi Arabistan'ın son olarak petrol konusunda gerilim yaşadığı BAE'nin Körfez'deki ticaret egemenliğine karşı yeni bir adım olarak yorumlandı.

İki ülke arasında petrol fiyatlarının düzenlenmesine ilişkin yaşanan ayrılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Enerji Bakanları toplantısının iptal edilmesine neden olmuştu. Suudi Arabistan'ın OPEC'te petrol üretimini artırma teklifi BAE tarafından reddedilmişti.

BAE İsrail'le ABD arabuluculuğunda imzaladığı "İbrahim Anlaşması" sonrası İsrail ile ticari ilişkileri geliştirmek için son olarak Mayıs ayında bir vergi anlaşması yapmıştı.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na "sessiz onay" verdiği ve krallığın da İsrail ile yakın zamanda ilişkileri "normalleştirme" yoluna gideceği yorumları yapılıyordu.

Suudi Arabistan İsrail uçuşlarına hava sahasını açmış ve geçen Kasım ayında eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun krallığa giderek Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüğü haberleri basına yansımıştı.

Suudi Arabistan'ın bir süredir ekonomisini petrole bağımlılıktan çıkarmaya çalıştığı biliniyor.

Türk firmaların Körfez ülkelerinden ambargoyu delmesine de etki edecek

Uzun süredir Türkiye'den ithalata ambargo uygulayan Suudi Arabistan'ın bu son kararı, ambargoyu Körfez ülkeleri üzerinden delen Türkiye'deki firmaları da etkileyecek gibi gözüküyor.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, ambargoyu by-pass eden sistemi şöyle anlatmıştı: “Arabistan'a komşu Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Mısır gibi ülkeler Türkiye'den fındık alıyor, ürünü millileştiriyor ve bu şekilde Suudi Arabistan'a Türk fındıkları sokuluyor. Aslında Arabistan'a ihracatta daralma yok, sadece şekil değiştirdi.” Suudilerin aldığı son kararla işte bu kapı kapatılmış oldu.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye ambargo uygulaması ihracat rakamlarına doğrudan yansıdı. 2020 Ocak-Mayıs döneminde 1,2 milyar dolar olan Suudi Arabistan'a ihracat bu yılın ilk 5 ayında sadece 109 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin ilk 5 ayda Endonezya ve Panama'ya ihracatı bile Suudi Arabistan'ı geçti.