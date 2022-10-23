Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı: Basın alanında iş birliği için Türk heyeti davet edilecek

Suudi Arabistan Ticaret ve Enformasyon Bakanı Macid bin Abdullah el-Kasabi, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 48 ülkeden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nda konuştu.

Kasabi, konferans sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile özel toplantı yaptıklarını ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmek için yol haritası çizilmesi üzerine çalıştıklarını belirtti.

Kasabi, "Yol haritası, finans medyası, ticaret ve yatırım haberleri, hac döneminde tecrübe paylaşımı, hac sırasında Türk televizyonlarının canlı yayın istasyonlarından faydalanılması gibi alanları kapsıyor" dedi.

"İki ülkenin de önünde iş birliği ve tecrübe paylaşımı için büyük bir fırsat var" ifadelerini kullanan Kasabi, şunları söyledi:

"Çalışma planı üzerinde anlaşma sağladık ve çalışma planındaki ekiplerin başkanlarını belirledik. Yürürlüğe sokulacak bir yol haritasını oluşturmak için bizim elimizde ne var onlarda ne var diye görmek adına iki hafta içinde bir Türk heyet Suudi Arabistan'a davet edilecek. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi ilişkiler ile umut verici fırsatlar bulunuyor." (AA)