'Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'le başlayan bahar havası Mısır'la sürecek'

Sabah yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin dış politikasındaki gelişmelere ilişkin olarak, "Anlaşılan bölgede Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'le başlayan "bahar" havası Mısır'la devam edecek" yorumunu yaptı.

Övür, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Mısır Dışişleri Bakanı'yla yaptığı görüşme sonrası "Biz daha çok iklim değişikliği üzerinde durduk. Çok değerli, sıcak ve samimi bir görüşme yaptık" dediğini aktardı.

Övür yazısında, "Yaklaşık 9 yıl önce gerilimle başlayan iki ülke ilişkisi, ardından gelen Doğu Akdeniz ve Libya meseleleriyle daha da karmaşık hale gelecek ve gerilecekti. Ancak son birkaç yıldır bölgede Türkiye'nin izlediği yeni siyaset, Mısır-Türkiye ilişkilerinde yeni bir zeminin doğmasına yol açıyordu. Maslahatgüzarlar, büyükelçi seviyesine çıkartılıyor ve iş son bir hamleye kalıyordu. Mısır'ı iyi bilen bir bürokrat, gelinen bu noktayı şöyle tanımladı: "Şu anda kışı geride bıraktık, baharın nisan ayındayız. Yazın da eli kulağında..." Mısır'ın Kızıldeniz'in kıyısındaki Şarm El Şeyh'te düzenlenen İklim Konferansı'na dünyanın 190'ı aşkın ülkesi katılmıştı. Bakan Kurum, bu toplantı nedeniyle aralarında Azerbaycan, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Katar'ın da bulunduğu 20'ye yakın ülkenin bakanıyla bir araya geldi ve özel görüşmeler yaptı. O görüşmeleri izlerken gözümüz aynı zamanda COP Başkanı da olan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin üzerindeydi. Sanıyorum bu görüşme, iki ülke arasında bu düzeyde yapılan ilk görüşmeydi. Bakan Kurum ayrıntıya girmeden şöyle diyordu: "Biz daha çok iklim değişikliği üzerinde durduk. Çok değerli, sıcak ve samimi bir görüşme yaptık." Anlaşılan bölgede Suudi Arabistan, BAE ve İsrail'le başlayan "bahar" havası Mısır'la devam edecek." ifadesini kullandı.