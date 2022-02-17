Sutopu Federasyonu'ndan tepki çeken fotoğrafın ardından yeni paylaşım geldi

Sutopu Federasyonu dün yaptığı paylaşımda erkek takımı oyuncularını havuz dışında, kadınları ise havuz içinde göstermiş, paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde İsrail'de mücadele edecek Erkek Milli Takımımıza ve Sırbistan'da eleme maçları oynayacak Kadın Milli Takımımıza başarılar dileriz 🇹🇷 pic.twitter.com/xzsILEeOqX— Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 16, 2022
Gelen tepkilerin ardından bugün yeni bir paylaşım yapan Federasyon, bu kez Kadın Milli Takımı'nın da havuz dışında bir karesini paylaştı.
Milli mesai başlıyor 🇹🇷— Sutopu Federasyonu (@SutopuFed) February 17, 2022
Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası Elemeleri
1. Maç Bugün
TSİ 23.00
Türkiye - Belçika
2. Maç 18 Şubat 2022 Cuma
TSİ 12.00
Türkiye - Yunanistan
3. Maç 19 Şubat Cumartesi
TSİ 23.00
İsviçre - Türkiye
4. Maç 20 Şubat 2022 Pazar
TSİ 14.00
Sırbistan - Türkiye pic.twitter.com/p0hDKzPVg7