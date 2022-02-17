Sutopu Federasyonu'ndan tepki çeken fotoğrafın ardından yeni paylaşım geldi

Erkek ve Kadın Milli Takım sporcularına ilişkin paylaştığı fotoğrafın büyük tepki çekmesi sonrası Sutopu Federasyonu'ndan yeni bir paylaşım geldi.

Haber Merkezi

Sutopu Federasyonu dün yaptığı paylaşımda erkek takımı oyuncularını havuz dışında, kadınları ise havuz içinde göstermiş, paylaşım sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Gelen tepkilerin ardından bugün yeni bir paylaşım yapan Federasyon, bu kez Kadın Milli Takımı'nın da havuz dışında bir karesini paylaştı.